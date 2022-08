Meituan wist woensdag te herstellen op de aandelenbeurs in Hongkong en ging bijna 5 procent vooruit. De Chinese maaltijdbezorger kelderde een dag eerder nog 9 procent door berichten dat het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent van plan zou zijn om zijn belang van 24 miljard dollar in Meituan volledig of grotendeels te verkopen.