Ruimhartige compensatie van de overheid voor het koopkrachtverlies dat door de stijgende prijzen ontstaat. Het is verleidelijk. Maar doe het niet, waarschuwt Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank. Het kan namelijk averechts werken, schrijft hij in een opiniestuk in NRC. „De overheid kan met eventuele steun de pijn ten slotte niet wegnemen, alleen maar herverdelen.”