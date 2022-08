Nederland is zowat het enige EU-land waar de uitstoot van broeikasgassen afgelopen winter flink lager was dan een jaar eerder, toen het coronavirus nog huishield. In bijna de hele Europese Unie gingen juist meer CO2 en andere gassen die het klimaat schaden de lucht in. De uitstoot is weer nagenoeg net zo groot als vóór de pandemie.