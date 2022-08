WSJ: Duitsland wil sluiting laatste kerncentrales uitstellen

Duitsland zou zijn laatste nog in gebruik zijnde kerncentrales voorlopig open willen houden. De meldde althans de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van bronnen. Vanwege de impact van de oorlog in Oekraïne, en vooral de energiecrisis die deze veroorzaakt, zou besloten zijn om de drie centrales langer in gebruik te houden. De Duitse minister van Economische Zaken ontkende dat er al een beslissing is gevallen over de levensduur van de centrales.