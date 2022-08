Oekraïners mogen langer in schepen in Nijmegen blijven

Enkele honderden vluchtelingen uit Oekraïne mogen langer in de noodopvang in de Waalhaven in Nijmegen blijven. Ze worden er sinds eind maart opgevangen op een paar schepen. Die zouden tot 1 september beschikbaar zijn voor hen, maar dit wordt in elk geval tot het einde van het jaar verlengd. „De ernstige situatie in Oekraïne duurt voort en er is nog altijd behoefte aan meer opvangplekken”, legt de gemeente uit. Nijmegen vangt ook op andere plekken Oekraïense vluchtelingen op, onder meer in het gebouw De Daniël.