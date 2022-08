Droogte verdrijft beschermde kamsalamander

Het is onzeker of de beschermde kamsalamander nog wel voorkomt op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Het waterdier is ook niet meer gezien in het vennengebied Kleine Meer bij Ossendrecht in Noord-Brabant. De amfibie leeft met name in Oost- en Zuid-Nederland in poelen en vennen, maar die zijn drooggevallen door de aanhoudende droogte. De situatie in de natuur en de landbouw wordt steeds nijpender, staat dinsdag in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).