Fintechbedrijf Adyen was woensdag de grootste daler in de AEX-index met een min van ruim 3 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, profiteerde daarentegen van een goed ontvangen handelsupdate van de Duitse branchegenoot Delivery Hero en werd dik 4 procent hoger gezet.