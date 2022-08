Nieuwe ronde dijkinspectie in Schieland en Krimpenerwaard

Dijkwachten van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard starten donderdag met een nieuwe ronde inspecties van de dijken in het gebied, die op een ondergrond van veen staan. Tot en met zondag onderzoeken de dijkwachten of er scheuren, verzakkingen of andere schades aan de dijken te zien zijn. Tijdens de eerste inspectie begin deze maand werden 130 verdachte plekken opgemerkt, maar volgens het schap was er geen ernstige schade.