Bij een legpluimveebedrijf in het Zeeuwse Schore worden 76.000 kippen geruimd omdat er vogelgriep is vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond. Voor vijf pluimveebedrijven die binnen 10 kilometer afstand liggen, geldt per direct een vervoersverbod.