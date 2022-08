De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is tegen het weren van Russische toeristen uit Europa, terwijl de Finse premier Sanna Marin daar wel voor pleit vanwege de oorlog in Oekraïne. De afgifte van toeristenvisa aan Russische toeristen is steeds vaker het onderwerp van discussie en is maandag ook besproken tijdens een internationaal overleg in Oslo.