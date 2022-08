Greenpeace: we willen meedenken, niet onderhandelen

Greenpeace is bereid om met het kabinet en bemiddelaar Johan Remkes mee te denken over manieren om de uitstoot van stikstof te verminderen. „Maar we gaan niet onderhandelen. We hebben 1,5 jaar geleden het kabinet gesommeerd vaart te maken. We hebben het er al zestig jaar over. Remkes was nog aan het knikkeren in zijn korte broek, toen hadden we het al over stikstof. Op een gegeven moment moet je door”, zei directeur Andy Palmen van de milieuorganisatie bij aankomst voor het overleg, dat op het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden.