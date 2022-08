Iran heeft naar zeggen geen enkele band met de man die vrijdag in de staat New York de vermaarde schrijver Salman Rushdie met een mes aanviel. „Wij ontkennen categorisch elke band tussen de aanvaller en Iran. Niemand het het recht onze republiek te beschuldigen”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran.