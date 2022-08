Olie- en gasconcern Shell stond maandag bij de opening van de beurs in Amsterdam bij de winnaars. Ook elders in Europa stonden oliefondsen als BP en TotalEnergies bij de stijgers. Beleggers verwerkten de kwartaalresultaten van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Toch leven er zorgen over de vraag naar olie na onverwacht zwakke cijfers over de Chinese economie. Die zetten de prijzen voor olie onder druk.