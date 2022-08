Een man is maandagochtend overleden door een steekincident in Wijlre (Limburg). Rond 05.15 uur kreeg de politie melding van een conflict in een appartementencomplex op de Valkenburgerweg waarbij gestoken was. Hulpdiensten troffen twee gewonde personen aan. Hulpverlening mocht niet meer baten voor één van de slachtoffers. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.