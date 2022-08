Een zwemmer is zaterdagavond overleden tijdens het zwemmen in het Haringvliet bij Hellevoetsluis. De man van middelbare leeftijd was volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tijdens het zwemmen onder water geraakt, wat werd opgemerkt door mensen op het strand bij de Haringvlietweg en de Oever.