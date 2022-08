In Santpoort-Noord (Noord-Holland) is vanwege een duinbrand een NL-Alert verzonden, waarin mensen wordt verzocht het duingebied te verlaten. De brand brak rond 20.15 uur uit. Hoe groot de brand precies is, is nog onduidelijk. De brandweer is met een helikopter bezig de grootte van de brand in kaart te brengen, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Kennemerland.