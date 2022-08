Nederlandse politici reageren geschokt op het nieuws dat de bekende schrijver Salman Rushdie is neergestoken in de Verenigde Staten. „Wat een verschrikking”, zegt minister van Justitie Dilan Yesilgöz. „Waar iedereen jarenlang voor vreesde komt helaas, ondanks alle maatregelen, uit”, zegt Yesilgöz over de aanval. „Leef zeer met hem en zijn familie mee. Wat een klap voor hen en de rest van de vrije wereld.”