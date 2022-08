In Waalre (Brabant) woedt vrijdag een brand in een natuurgebied. Er staat een stuk natuur van ongeveer 200 bij 200 meter in brand, ter hoogte van de Valkenswaardseweg. De brandweer probeert verdere uitbreiding van het vuur te voorkomen. Voor het blussen van de brand zijn meerdere blusvoertuigen en waterwagens ter plaatste.