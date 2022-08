Chinese bedrijven dalen op Wall Street na schrappen noteringen

De Chinese bedrijven met beursnoteringen in New York stonden vrijdag onder druk. De koersdalingen volgden op de aankondigingen van een aantal grote Chinese staatsbedrijven om hun noteringen op Wall Street te schrappen. De stappen zijn het gevolg van een langlopende ruzie tussen China en de VS over de toegang tot informatie van de Chinese bedrijven. Het besluit onderstreept ook de spanningen tussen China en de VS, die verder zijn opgelopen na het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan.