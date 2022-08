De politierechter in Zwolle heeft vrijdag een 20-jarige man een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd, voor diens betrokkenheid bij rellen bij een distributiecentrum van Albert Heijn. Op 4 juli vond in het kader van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet een blokkade van het distributiecentrum plaats. Die liep uit op een confrontatie met de ME.