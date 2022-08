Het Chinese techconcern Huawei heeft voor het eerst sinds eind 2020 de omzet in een kwartaal opgevoerd. Toen stelden de Verenigde Staten sancties in tegen het bedrijf, dat daardoor een grote afzetmarkt voor met name zijn mobiele telefoons zag verdwijnen. Ook de apparatuur voor mobiele netwerken van het bedrijf worden in de VS en steeds meer Europese landen geweerd.