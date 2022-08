Aegon was vrijdag opnieuw de sterkste stijger in de AEX-index. De verzekeraar won een dag eerder al bijna 9 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en kreeg er nog eens 3 procent bij na een verhoging van het koersdoel door analisten van Berenberg. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 2 procent) werd daarentegen van de hand gedaan na het recente sterke koersherstel.