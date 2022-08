Deze week kan wel eens de geschiedenisboekjes ingaan als het moment waarin een kanteling plaatsvond op het stikstofdossier. Naar aanleiding van een uitgelekte memo van het ministerie van Financiën mochten de fracties in de Tweede Kamer schriftelijke vragen stellen over het beleid dat tot de boerenprotesten leidt. Uit die vragenronde blijkt dat drie van de vier coalitiepartijen vraagtekens zetten bij de doelstellingen voor ammoniakreductie in de veehouderij.