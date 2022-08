De Britse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gekrompen ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Het is de eerste krimp in het Verenigd Koninkrijk sinds het begin van de coronacrisis. De omvang van de economie nam 0,1 procent af, wat wel minder was dan economen in doorsnee hadden verwacht. Vooral huishoudens hielden de uitgaven scherper in de gaten.