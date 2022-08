Aanbieders cruises Rijn en Moezel bezorgd over lage waterstanden

Aanbieders van cruises over de Rijn en Moezel worden geconfronteerd met extreem lage waterstanden van de rivieren. Door die lage waterstanden kan het gebeuren dat steden zoals Keulen, Bonn, Koblenz, Basel en aan de Moezel Cochem en Trier binnenkort met een riviercruise niet meer bereikbaar zullen zijn omdat vaarroutes of aanmeerplaatsen ontoegankelijk worden. Ook is de Rijn nu veel minder breed, wat tot vertraging van het vaarverkeer kan leiden. Tot dusver zijn er nog geen cruises geschrapt.