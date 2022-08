De Oekraïense kerncentrale in de zuidoostelijke regio Zaporizja vormt momenteel geen veiligheidsrisico ondanks de voortdurende beschietingen van het complex, stelt het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA). De kerncentrale is de grootste in Europa, zelfs een van de grootste ter wereld, en staat sinds begin maart onder Russische controle.