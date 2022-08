In Ter Apel hebben waarschijnlijk alle asielzoekers donderdagnacht een dak boven hun hoofd, laat een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Dat is gelukt „met improviseren, passen en meten”. Een onbekend aantal mensen zal wel op stoelen in de wachtruimtes van het aanmeldcentrum de nacht naar vrijdag moeten doorbrengen.