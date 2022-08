De BoerBurgerBeweging stopt met bankieren bij de Rabobank. Dat heeft partijleider Caroline van der Plas gezegd in reactie op uitlatingen van Rabobank-bestuursvoorzitter Wiebe Draijer over leningen aan boeren. Hij noemt het „zeer onwaarschijnlijk” dat een boer in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied nog een lening krijgt voor uitbreiding.