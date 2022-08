Een boot met zes opvarenden is donderdagmiddag tegen een pijler van de Enneüs Heermabrug naar de Amsterdamse wijk IJburg gebotst. Alle zes opvarenden raakten gewond, een van hen moest naar het ziekenhuis, zo laat de politie weten. Volgens een woordvoerster ging het mogelijk om een speedboot, maar dat is nog niet zeker „want die is gezonken en ligt op de bodem”.