Er zijn rond de vijftig tips binnengekomen over de in 1995 verdwenen 7-jarige Jaïr Soares nadat vorige week een beloning voor de gouden tip is uitgeloofd, zo meldt de Peter R. de Vries Foundation. De tip die leidt tot de vondst van de jongen wordt beloond met 250.000 euro. Over de inhoud van de binnengekomen tips en de bruikbaarheid ervan kunnen geen uitspraken worden gedaan.