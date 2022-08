De in Paramaribo geboren schrijver, activist en verzetsman Anton de Kom (1898-1945) wordt nog dit jaar geëerd met een gedenksteen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Fameuze auteurs als Joost van den Vondel, P.C. Hooft, Hella S. Haasse, Johan Huizinga, Multatuli en Willem Frederik Hermans hebben daar hun graf of ook zo’n steen.