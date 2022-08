Brandweerkorpsen in het hele land hebben op strategische plekken bij bossen, duinen en hei extra wagens met een watervoorraad geplaatst, omdat de natuur gortdroog is. In de Veiligheidsregio Kennemerland hebben die wagens elk een voorraad van 50.000 liter water aan boord, zegt brandweerbevelvoerder Maurice Dorsman. Daardoor is er direct bluswater voorhanden, als er ergens een natuurbrand uitbreekt.