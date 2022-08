Forse koerssprong Aegon na resultaten, NN onderaan in AEX

De AEX-index heeft donderdag het hoofd boven water gehouden dankzij een forse koerssprong van Aegon. De verzekeraar leed in het tweede kwartaal een flink verlies, maar dat kwam volgens topman Lard Friese vooral door eenmalige lasten in de Verenigde Staten. Het concern presteerde ondanks de turbulente tijden goed en is ook positiever geworden over de ontwikkelingen in de rest van het jaar. Aegon was met een koerswinst van bijna 9 procent de grote winnaar bij de hoofdfondsen.