Moskou wil niet dat Zwitserland de Oekraïense belangen in Rusland gaat vertegenwoordigen. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is Zwitserland geen neutraal land meer, en kan het daardoor ook niet de Russische belangen in Oekraïne behartigen. Moskou wijst erop dat de Zwitsers meedoen aan de „anti-Russische sancties”, die volgden op de Russische invasie in Oekraïne.