Een 21-jarige Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een steekpartij woensdagavond in de Rotterdamse wijk Blijdorp, meldt de politie donderdag. De politie kreeg rond 19.30 uur melding van een vechtpartij in een woning aan de Vroesenlaan. Het slachtoffer was bij de vechtpartij meerdere keren gestoken en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.