ABN AMRO heeft bij klachteninstituut Kifid een nederlaag geleden in een zaak over te veel betaalde rentes door klanten die daarvoor een vergoeding moeten krijgen. Volgens de Commissie van Beroep van Kifid moet de bank bij het berekenen van de compensatie ook rekening houden met rente over rente. Claimorganisatie Geldbelangen denkt dat de uitspraak de bank nog eens 170 miljoen euro kan kosten.