Veevoerproducent ForFarmers heeft in de eerste helft van dit jaar minder mengvoer verkocht. Dat komt volgens ForFarmers vooral door een daling van de afzet in de varkenssector, mede omdat veel Duitse varkenshouders zijn gestopt vanwege de aanhoudende exportbeperking naar China. Maar ook in Nederland daalde de verkoop omdat varkensbedrijven zijn gestopt.