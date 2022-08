Rabobanks beslissing om zich volledig terug te trekken uit Rusland drukt op de resultaten van de bank. Daarnaast merkt het financiële concern dat het economische tij door de oorlog in Oekraïne en de flink opgelopen voedsel- en energieprijzen is omgeslagen. Daardoor ging er in de eerste helft van het jaar een beduidend lagere winst in de boeken.