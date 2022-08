Dat de inflatie in de Verenigde Staten over zijn hoogtepunt heen lijkt, zorgt ook op de aandelenbeurzen in Azië voor winsten. In onder andere Hongkong, Shanghai, Seoul en Sydney stonden de graadmeters op winst. Op de markten wordt er rekening mee gehouden dat de Amerikaanse Federal Reserve terughoudender wordt met het verhogen van de rente nu de geldontwaarding minder lijkt te worden.