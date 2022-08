Zwitserland wil Oekraïne diplomatiek vertegenwoordigen in Moskou

Zwitserland en Oekraïne hebben na maanden onderhandelen een akkoord gesloten waarmee Zwitserland de diplomatieke taken van Kiev in de Russische hoofdstad waarneemt. Zwitserland heeft vaker deze rol als neutrale tussenpersoon in de diplomatie gekregen bijvoorbeeld als behartiger van Amerikaanse belangen in Iran sinds 1980. Zwitserse media hebben gemeld dat de deal rond is en alleen nog afhankelijk is van Russische instemming.