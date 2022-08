Franse minister wijt bijna alle branden aan menselijke fouten

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, denkt dat zeker negen op de tien bosbranden worden veroorzaakt door pyromanen of per ongeluk ontstaan als gevolg van menselijk handelen. Hij noemde bijvoorbeeld een grote bosbrand ten zuidwesten van Bordeaux, in het departement Gironde, waar in juli ook al een hele grote bosbrand was. Darmanin denkt dat het oplaaien van die brand, een stukje verderop, het werk is van criminelen zei hij tegen Franse media. De brand ontstond op verscheidene plekken over een bepaalde tijdsperiode.