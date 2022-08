Nachtwacht verknipt als fondsenwerving voor nieuw museum

De Rembrandt Heritage Foundation wil een virtueel Rembrandt-museum openen. Om aan geld te komen, gaat de stichting 8000 digitale stukjes van de Nachtwacht aan de man brengen voor 200 tot 300 euro per stuk in cryptogeld. Het zijn dan ook niet zomaar digitale afbeeldingen van fragmenten van het meesterwerk, maar Non-Fungible Tokens ofwel NFT’s, unieke eigendommen die niet kunnen worden gekopieerd. Het eigendom wordt ook vastgelegd in een database.