De politie is op zoek naar een nog onbekende man die mogelijk over belangrijke informatie beschikt over de onopgehelderde dood van de 19-jarige Xavier Durlinger uit Sittard. Het slachtoffer werd op 12 mei als vermist opgegeven en op 19 mei dood terug gevonden op De Kollenberg in Sittard. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen.