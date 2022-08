Bellende man in onderzoek dood Xavier Durlinger meldt zich

In het onderzoek naar de dood van de 19-jarige Xavier Durlinger uit Sittard heeft zich woensdag een man gemeld, naar wie de politie op zoek was. Durlinger werd op 12 mei als vermist opgegeven en op 19 mei dood gevonden op De Kollenberg in Sittard. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. Woensdag verspreidde de politie een video waarop een bellende man in de Putstraat in Sittard te zien is. De politie vroeg mensen die de man kennen te laten weten wie hij is of waar hij woont. Na korte tijd meldde de man zichzelf, maakte de politie bekend.