De rechtbank in Utrecht heeft woensdag bepaald dat een 38-jarige man uit Polen niet strafbaar is voor het doodsteken van een landgenoot in een woning in Oudewater, op 6 februari van dit jaar. Volgens de rechtbank heeft de man zichzelf terecht verdedigd tijdens een nachtelijke aanval van het 33-jarige slachtoffer. De rechtbank heeft de man ontslagen van rechtsvervolging.