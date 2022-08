Een dronken man heeft dinsdagavond een agent gebeten en bespuugd tijdens zijn aanhouding bij het strand in Zandvoort, meldt de politie woensdag. De politie kreeg rond 17.30 uur een melding van een dronken man die badgasten lastigviel op het strand. De 59-jarige man uit Venlo werd daarop met zijn 13-jarige zoon van het strand gestuurd. Ongeveer een uur later was de man terug en viel hij weer mensen lastig.