Zakelijke grootverbruikers van water, waaronder staal-, chemie- en papierbedrijven, maken zich steeds meer zorgen over de grote droogte in Nederland. Dat zegt Roy Tummers directeur Water van de VEMW, belangenbehartiger van grootverbruikers van water en energie. Volgens hem zijn er nog geen acute problemen en is de watervoorziening nog niet in gevaar, maar daar kan bij een langdurige droogte verandering in komen.