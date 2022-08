Het marineschip Zr.Ms. Groningen heeft deze week in het Caribisch gebied 1640 kilo marihuana onderschept. Volgens het ministerie van Defensie is dit de zevende keer dat het patrouilleschip een grote lading drugs onderschept, sinds het vaartuig vanaf april door het gebied vaart. In totaal is daarbij tot dusver meer dan 6000 kilo smokkelwaar in beslag genomen.