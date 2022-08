Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet geboekt. Dat dankte het moederbedrijf van Albert Heijn onder andere aan de hogere prijzen voor veel producten in de schappen, erkent topman Frans Muller. Maar supermarkten van het concern in onder andere de Verenigde Staten en Nederland verkochten ook grotere hoeveelheden.