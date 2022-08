18-jarige man opgepakt op vliegveld Rotterdam vanwege bedreiging

De marechaussee heeft woensdagochtend op Rotterdam The Hague Airport een 18-jarige Nederlander aangehouden in een vliegtuig op verdenking van bedreiging. De man deelde kort voor vertrek naar Kroatië een foto via Airdrop, waarop een neergestort vliegtuig stond. Die foto werd ook verstuurd naar en geaccepteerd door een van de bemanningsleden van het vliegtuig. Toen hij zag wat er op de foto stond, alarmeerde hij de marechaussee, die de man heeft aangehouden.